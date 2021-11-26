 

Insider – три четверти американцев уверены, что жизнь вернулась в норму после ковидных потрясений

26.11.2021, 0:50, Новости дня
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Несмотря на рост числа заражений в преддверии праздников, почти три четверти американцев, принявших участие в опросе о влиянии коронавируса на них, заявили, что их жизнь полностью или по большей части вернулась в нормальное русло, пишет Insider. Наиболее оптимистично оказались настроены невакцинированные респонденты, хотя представители именно этой группы преобладают среди пациентов, госпитализированных с болезнью или умерших от неё.


Reuters

74% американцев, принявших участие в онлайн-опросе Yahoo News и аналитической платформы YouGov, заявили, что их жизнь по большей части вернулась в нормальное русло после ощутимых потрясений, вызванных пандемией коронавируса, пишет Insider. 

 

Всего в период с 17 по 19 ноября в опросе поучаствовало 1696 взрослых. Отвечая на вопрос о том, как COVID-19 повлиял на них, 21% заявил, что сейчас они ведут «абсолютно нормальную жизнь», а 53% оценили свою жизнь как «более-менее нормальную». При этом 19% признались, что им не полностью удалось вернуться к норме, а 7% пожаловались, что от допандемийной нормы они ещё далеки. 

 

Примечательно, что 15% респондентов считают, что даже в условиях коронавируса их жизнь не переставала быть нормальной. 

 

Как обращает внимание издание, американцы оптимистично оценивают своё состояние, несмотря на рост числа заражений в преддверии сезона праздников. В понедельник среднее число новых случаев за неделю составило 93 668, в то время как в конце октября оно держалось на отметке 64 023. 

 

Невакцинированные участники опроса оказались менее обеспокоены влиянием коронавируса на их жизнь. Почти две трети из них заявили, что COVID-19 не особо представляет для них угрозу или вовсе таковой не является. Также именно невакцинированные респонденты по сравнению с привитыми участниками гораздо чаще отвечали, что ведут сейчас нормальную жизнь. 

 

При этом именно эта группа американцев преобладает среди пациентов, госпитализированных с болезнью или умерших от неё, добавляет Insider. 

 

С другой стороны, как объяснили вакцинированные участники опроса, именно прививки заставили их почувствовать, что их жизнь вернулась к норме. Такие респонденты часто отмечали, что вакцину получили они сами, их дети и пожилые родственники. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти три четверти американцев старше 5 лет уже получили первую прививку от коронавируса, а 62,8% жителей страны были полностью вакцинированы. 

 

Как заявил в понедельник 22 ноября ведущий инфекционист США доктор Энтони Фаучи, американцы могут отпраздновать предстоящие День благодарения и Рождество с семьями без масок, но при условии, что все собравшиеся вакцинированы. В то же время эксперт рекомендовал носить маски во время переездов и в закрытых общественных пространствах, если нет уверенности, что все окружающие привиты. 

 

Несмотря на то что большинство участников опроса заявили, что, по их ощущениям, жизнь вернулась к норме, 44% респондентов считают, что эпидемиологическая ситуация снова ухудшится в конце осени и зимой.



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