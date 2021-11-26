В Ливии сняли с президентских выборов сына диктатора Муаммара Каддафи

Саифа аль-Ислама Каддафи дисквалифицировали за то, что ранее он был осужден за совершение преступлений. Также он не предоставил комиссии справку об отсутствии ранее вынесенных судебных решений.

Кроме сына Каддафи, дисквалифицировали еще 24 кандидата в президенты: они были либо ранее судимы, или не получили поддержки 5 тыс. человек, зарегистрированных в списках избирателей.

Контекст:

Муаммар Каддафи пришел к власти в результате революции (переворота) 1969 года и с этого времени фактически возглавлял Ливию, хотя формально с 1979 года ушел со всех официальных постов и стал именоваться “братским вождем и руководителем революции”.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война между сторонниками режима Каддафи и оппозиционными силами, возглавляемыми Переходным национальным советом. В августе повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Триполи. После этого в сентябре Совет Безопасности ООН признал Переходный национальный совет в качестве легитимной власти. Последним прибежищем Каддафи стал его родной город Сирт. 20 октября 2011 года он попал в плен к повстанцам и был убит.

Саиф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году в Триполи. Среднее образование получил в Ливии и Швейцарии, в 1995 году окончил университет Аль-Фатех.

После того, как в 2011 году в Ливии вспыхнули антиправительственные протесты, Каддафи присоединился к их подавлению со стороны властей, сообщало ВВС.

В конце 2011 года Каддафи был захвачен повстанцами и освобожден спустя шесть лет. Во время содержания под стражей судом в Триполи был заочно приговорен к смертной казни за убийства протестующих в 2011 году. Также он разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, совершенные во время репрессий.

В августе 2021 года ливийская прокуратура выдала ордер на арест Саифа Каддафи в связи с его предполагаемыми связями с российскими наемниками из “группы Вагнера”.

В декабре сын Муаммар Каддафи представил свою кандидатуру на президентских выборах в офис Высшей национальной избирательной комиссии.

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