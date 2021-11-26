Спикер Зеленского опубликовал список СМИ, которых пригласили на его пресс-марафон
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“К сожалению, желающих гораздо больше, чем может вместить наш формат. В отличие от “Антонова” или Kyiv Food Market, количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где слов было и расследователей, и у международных СМИ, и у представителей медиа политических оппонентов Владимира Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами”, – написал спикер.
В список вошли:
издание LIGA.net
агентство “РБК Украина”
“24 канал”
ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”
агентство “Українські новини”
агентство “Интерфакс Украина”
издание “Обозреватель”
канал “1+1”
“5 канал”
агентство Reuters
Deutsche Welle
канал ДОМ
агентство УНІАН
агентство “Укринформ”
ТРК “Украина”
агентство AFP
издание “Цензор.НЕТ”
агентство Bloomberg
“Радіо Cвобода”
идание “КП в Украине”
издание “Украинская правда”
издание “Бабель”
канал СТБ
издание “Фокус”
издание “Кореспондент”
издание НВ
канал “Интер”
издание “Forbes Україна”
канал ICTV
издание LB.ua
канал UA: Перший
телерадиокорпорация BBC
https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4653255058075373
Контекст:
25 ноября в Офисе президента сообщили, что на 26 ноября запланирован пресс-марафон Зеленского, который посвящен “экватору” его пребывания в должности. “В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии в этом году приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ”, – заявили в ОПУ. Предполагается, что марафон продлится три часа.
Журналисты, которых на мероприятие не пригласили, намерены в знак протеста прийти к месту его проведения.
Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.
Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.
Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией выбрали госпредприятие “Антонов”.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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