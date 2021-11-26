 

В СНБО Украины не согласились с главой военной разведки по теме «угрозы» со стороны России

26.11.2021, 0:30, Новости дня
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины анализирует ситуацию на границе с Россией и не видит угроз, о которых заявляет руководитель главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов, сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

«Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз, о которых говорит Буданов», – сообщил Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1», передает ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что «угроза, пока есть Россия, есть всегда».

«Речь идет о прямом вторжении. Для того чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина наготове», – заключил он.

Ранее в интервью изданию Military Times Буданов сообщил о планируемом «вторжении» РФ на территорию Украины в начале 2022 года. Также он рассказал, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.



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