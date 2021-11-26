Накладные волосы и солнцезащитный крем с блестками – секреты красоты певицы Зиверт

Певице Юлии Зиверт 28 ноября исполнится 31 год, однако и в этом возрасте необходимо хорошо следить за собой, ведь красота – ресурс исчерпаемый. Давайте узнаем секреты Зиверт по уходу за собой, а также ее маленькие женские хитрости, позволяющие ей выглядеть великолепно.

О волосах

Исполнительница всегда разная, это могут подтвердить те, кто смотрят ее видеоклипы или бывали на концерте. Она может появиться перед публикой с совершенно неожиданной прической: задорными кудряшками, изысканными локонами в ретростиле, высоким хвостом. Певице нравится меняться, однако в заботе о своих волосах она даже не скрывает, что использует парики, шиньоны, накладные пряди.

Юлия старается ухаживать за своими волосами, поэтому не хочет делать химию. Кроме того, подобные радикальные преобразования лишат ее возможности меняться перед каждым выступлением.

Выбор одежды

Девушка умеет мастерски составлять стильные луки, которые так и хочется повторить. При этом она не боится экспериментировать. Именно поэтому на одной из фотосессий на фоне авто, украшенных ее автографами, модная певица позировала в костюме, составленном из предметов одного цвета.

Макияж

Юлия не просто прекрасно выглядит, она мастерски умеет использовать каждую ситуацию себе на пользу. Например, слегка обгорев на солнечном курорте Бали, Zivert не стала расстраиваться, а просто нанесла солнцезащитный крем на поврежденные участки и добавила немного блесток, чтобы макияж заиграл новыми красками, стал более ярким, приближенным к сценическому.

Также девушка любит делать акцент на глаза, в чем ей помогает одна бьюти-хитрость. Давайте узнаем секрет Зиверт. Она советует всем девушкам «пожирнее» накрасить ресницы объемной тушью, прокрашивая их немного вбок – это поможет зрительно распахнуть глаза, добиться эффекта «Бэмби», как назвала его певица. А дополнительная выразительность создается хайлайтером, нанесенным на внутренний угол глаза.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Секрет прекрасных густых бровей Зиверт – персиковое масло. Это бюджетное средство, которое можно купить в любой аптеке. Юлия уверяет – если не забывать его использовать, брови непременно вырастут. Сама она ждала около полугода, но теперь результатом довольна. После этого достаточно будет придать бровям необходимую форму щеточкой и зафиксировать результат гелем.

Чтобы сделать структурированный макияж, певица рекомендует создать четкие контуры лица: убрать волосы, открыть линию лба при помощи косынки. Придать жирной коже здоровое сияние поможет мицеллярная вода. Под тональный крем Юлия наносит праймер с эффектом матового сияния. Тональную основу удобнее всего накладывать широкой кистью.

О питании

Девушке диагностировали загиб желчного пузыря, поэтому ей приходится соблюдать диету по состоянию здоровья. Возможно, именно четкое соблюдение предписаний врачей помогает Юлии сохранять стройное и подтянутое тело.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

На пищевые ограничения девушке пришлось перейти после госпитализации. Сначала она подумала, что просто отравилась, однако в итоге ситуация оказалась более серьезной. Певице диагностировали генетическую особенность. Именно поэтому ей пришлось исключить из меню острую и жирную пищу, сладости, газированные напитки, спиртное. Если же нарушать предписания медиков, организм Юлии начинает выражать неудовольствие, поэтому ей грозит оказаться на больничной койке.

Однако из-за плотного рабочего графика Зиверт просто не успевает следить за своим питанием. Она старалась брать с собой боксы с едой, но забывала поесть. Поэтому получалось, что перекусить Юлии удавалось утром, а потом – только поздним вечером. Это негативно сказывается на здоровье, однако на внешности не отражается – певица выглядит идеально.