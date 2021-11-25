Российский терапевт рассказал об основных причинах хронической усталости

Российский врач-терапевт Дмитрий Кичен недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о причинах, вызывающих у людей проявления постоянной усталости. Таковыми, в частности, могут быть как несовершенства в укладе жизни, так и проблемы со здоровьем.

Одной из основных причин, приводящих к постоянной усталости, не пропадающей даже после длительного отдыха, является нехватка необходимых составляющих организма, к числу которых относятся магний, железо, витамины D, B6 и B12. Также для сохранения достаточной жизненной энергии необходимо обеспечивать себе полноценное питание: пища должна быть качественной и калорийной, пропусков же в ежедневном питательном рационе следует избегать. Кроме того, нужно соблюдать правильный режим сна и отдыха. В частности, продолжительность ежедневного сна должна быть не менее 7 часов и не более 10 часов, а время засыпания и пробуждения должно быть, по возможности, стабильным. Существенный вред качеству ночного отдыха могут нанести чрезмерное увлечение просмотром телевизионных каналов или присутствие за компьютером перед отходом ко сну.

Однако постоянная усталость может быть вызвана и проблемами со здоровьем, к которым стоит отнести ряд эндокринных заболеваний, а у женщин – менопаузу или беременность. Кроме того, в качестве причин вялости и усталости Дмитрий Кичен упомянул и некоторые заболевания и патологические состояния – железодефицитная анемия, инсулинорезистентность, а также постковидный синдром.

Источник: glas.ru