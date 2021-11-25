 

Позитивный ПЦР-тест. Земан заболел COVID-19, его снова госпитализировали

25.11.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В рамках стандартной процедуры специалисты в области здравоохранения провели тест на COVID-19. Он оказался положительным, поэтому по согласованию с лечащим врачом [Земана] мы организовали доставку президента обратно в Центральный военный госпиталь” – рассказал пресс-секретарь госпиталя Владислав Подрацкий.

Контекст:

77-летний Земан возглавляет страну с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок.

10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание Denik N.

18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к исполнению обязанностей президента в ближайшие недели. Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит к главе Сената, а часть – к спикеру Палаты депутатов. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu (“Вместе”).

4 ноября состояние здоровья Земана улучшилось, что позволило перевести его в обычную палату, однако он все еще должен продолжать лечение в больнице, поэтому не может “полностью посвятить себя работе”, отмечали в госпитале.

25 ноября Земана выписали из Центрального военного госпиталя Праги, где он находился на лечении с середины октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / СТРАНА – горсовет Харькова снова вернул проспекту имя маршала Жукова

14.05 / Число жертв израильских атак в секторе Газа возросло до 115 человек

31.08 / Formiche – итальянский профессор объяснил, почему версия об «отравлении Навального Кремлём» несостоятельна

02.12 / Кабмин работает над тотальным тестированием на COVID-19. В приоритете – большие города

11.10 / Россиян предупредили о сильных морозах

13.01 / YouТube временно заблокировал аккаунт Трампа

21.09 / В Волгограде состоялся военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!»

05.11 / Jerusalem Post – РФ и Израиль сотрудничают, чтобы выдворить Иран из Сирии

01.08 / Чем обернется очередной «рублепад»?

25.02 / Заблокированные каналы из “пула Медведчука” увеличили расходы на политическую рекламу в Facebook

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика