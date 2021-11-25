 

В ВОЗ рассчитывают, что вакцинироваться от COVID-19 каждый год не придется

25.11.2021, 23:52, Новости дня
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“Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность”, – сказал Хабихт, отметив, что речь идет о новой болезни и новых вакцинах.

Он подчеркнул, что сейчас ведется много дискуссий и исследований, связанных со снижения уровня иммунитета.

“Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID-19, необходимо сделать дополнительную вакцинацию”, – добавил Хабихт.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, говорили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

За все время пандемии в Украине заболело 3,38 млн человек, умерли от болезни – 83,5 тыс. 

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили более 13 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 10,4 млн человек.

В обновленном меморандуме, заключенном между Украиной и МВФ, говорится, что Украина планирует вакцинировать против коронавируса минимум 17 млн граждан до конца 2021 года.

Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса в 2022 году.

По состоянию на 25 ноября в мире сделали более 7,82 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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