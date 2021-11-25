 

“Обычная практика”. Монастырский сообщил, могут ли чиновники пользоваться авиацией ГСЧС

25.11.2021, 23:52, Новости дня
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“Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет”, – сказал он.

По словам Монастырского, использование ведомственной авиации должностными лицами при соблюдении определенной процедуры обращений – “абсолютно нормальная ситуация”.

Контекст:

О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в “Синегоре”, писал главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 20 ноября, на следующий день после того, как экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба рассказал, что Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании “Вагнер” поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала операции.

Бурба говорил об этом 19 ноября в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, на которую приглашали также Зеленского и Ермака. Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснял отказ Зеленского и Ермака прийти на программу словами “что глава государства и руководитель его офиса не будут “бегать по эфирам по указанию олигарха”. Само приглашение он назвал “вызовом на телевизионный ковер к олигарху”. 

21 ноября Зеленский и Офис президента отметили 50-летие главы ОП Андрея Ермака на территории государственной резиденции “Синегора” в Ивано-Франковской области. При этом гостей, по данным журналистов, доставляли на мероприятие вертолетами ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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