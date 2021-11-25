 

В Чили одобрили применение вакцины от COVID для детей

25.11.2021, 23:36, Новости дня
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Власти Чили одобрили применение вакцины от коронавируса для детей в возрасте от трех лет, им будет вводиться китайский препарат Coronavac, сообщил институт здравоохранения страны.

В заявлении института указывается, что вакцину разрешили применять для детей трех-шести лет, Coronavac «показала безопасность и эффективность во время исследований в Китае и не показала серьезных побочных эффектов», передает РИА «Новости».

Отмечается, что при испытаниях вакцины в КНР 97,61% выявленных побочных реакций были несерьезными.

В начале сентября в Чили разрешили применение вакцин для детей старше шести лет.

Ранее Уругвай решил вакцинировать детей от COVID. Также в Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID детей 5-11 лет.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Между тем в РФ вакцина от коронавируса «Спутник» для детей от 12 до 17 лет получила регистрационное удостоверение. Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко призвал родителей подростков прививать их от COVID. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург предложил возможную схему ревакцинации подростков.



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