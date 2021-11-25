Политика: Дело Рашкина обнажило идеологический кризис КПРФ

КПРФ создаст Валерию Рашкину ореол мученика и будет убеждать электорат, что коммунист пострадал не за браконьерство, а за убеждения. Такую тактику компартия уже применяла после предыдущих скандалов. И хотя они портят репутацию КПРФ, лидеры коммунистов не будут менять тактику, а продолжат создавать свою не пересекающуюся с действительностью идеологическую реальность, считают политологи.

«В ситуации с лосем Рашкин и его однопартийцы пошли по привычному принципу: они стали создавать дополненную реальность, прекрасно зная, что на самом деле Рашкин виноват», – сообщил обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Он выступил в четверг на круглом столе «КПРФ-2021: кадровый и идейный кризис», организованном Экспертным институтом социальных исследований.

В центре дискуссии, естественно, оказалась фигура депутата Госдумы, первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина: как раз в то время, когда эксперты собрались на круглый стол, нижняя палата парламента принимала решение о том, что ответить на запрос Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

По словам Асафрова, из обстоятельств дела следует, что история с охотой с самого начала наполнена «враньем», начиная с таких мелочей, как его «трезвое» состояние в тот момент, когда он оказался за рулем задержанного автомобиля. «Любая другая партия, конечно, после такого выгнала бы своего активиста любого уровня, поскольку это колоссальный репутационный ущерб», – считает эксперт.

Теперь же коммунисты изменили стратегию защиты Рашкина – на фоне явных доказательств его вины в незаконной охоте, добавил эксперт. «Сейчас они рассказывают, что раз кто-то другой тоже охотился нелегально, то к Рашкину нельзя приставать. А Геннадий Зюганов, председатель КПРФ, говорит, что и педофильский скандал с приморским депутатом Самсоновым, и дело Рашкина, и другие криминальные «следы» его однопартийцев – это не кадровая проблема самой КПРФ, а политические репрессии против «красных». То есть опять началось искажение реальности», – подытожил Асафов.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал про свой недавний разговор с одним из заместителей Зюганова Юрием Афониным. «Я поинтересовался, почему Рашкин все еще в КПРФ? На что Афонин ответил вопросом на вопрос: «А ведь из «Единой России» люди тоже попадались на охоте?» Да, было. Но как на это реагировали единороссы? Никто ничего не скрывал. Кроме того, мгновенно принимались решения по партийной, административной и уголовной линии», – напомнил политолог.

Не стоит спешить с выводом, что в результате скандала политическая карьера Рашкина закончилась. Он вполне может повторить судьбу бывшего главы Иркутской области Сергея Левченко, которого поймали на убийстве спящего медведя. «Когда это случилось, иркутские коммунисты пошли по пути создания культа мученичества Левченко. Они распространяют миф о том, что это был «лучший губернатор» из всех», – сказал доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского госуниверситета Сергей Шмидт.

«Если сравнивать эти две охотничьи истории, можно предположить, что КПРФ тоже начнет превращать Рашкина в нового мученика. И это будет уже не местная, а общероссийская история», – полагает аналитик.

Как уже сообщалось, Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте на лося – после того, как депутата задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции депутат поначалу давал путаные показания по этому поводу. Позднее Рашкин признал, что считает себя «морально виновным» в ситуации с незаконной охотой.

Скандал с Рашкиным – далеко не единичный случай для КПРФ в последнее время. Только на прошлой неделе по подозрению в педофилии задержали депутата заксобрания Приморья от КПРФ Артема Самсонова. Летом в Омской области скандал разразился вокруг бывшего депутата Покровского сельского поселения, активиста КПРФ Алексея Анищенко, обвиненного в изготовлении детского порно. В конце 2018 года стало известно о незаконной охоте на медведя с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко (ныне – депутата Госдумы от КПРФ). Поводом послужила публикация видеозаписи, на которой Левченко выстрелом в голову убивает медведя в берлоге. Через год Левченко подал прошение об отставке.

«Нынешняя КПРФ – это партия начальников, которые черпают образцы из прошлого: «Брежнев любил охотиться, и мы будем любить охотиться»,

– отметил руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. – Это не столько левая, сколько правоконсервативная партия». Если искать аналогии за рубежом, то нынешние российские коммунисты ближе не столько к лейбористам или левым континентальным европейцам, сколько к республиканцам в США или к консерваторам в Великобритании, считает Кузнецов.

«Начальники КПРФ не чужды аристократическим дорогим развлечениям и называются коммунистами по большому счету по ошибке. Я очень надеюсь, что какая-нибудь новая партия в РФ соберет вокруг себя наиболее успешные левые силы. Потому что то, что сегодня представляет из себя КПРФ, не имеет никакого отношения ни к коммунизму, ни к левой идее», – уверен Кузнецов.

«КПРФ в последние годы выбирает для своей риторики популистские темы, которые не имеют практического решения, однако «неплохо заходят» публике. Это монетизация льгот и борьба за отмену пенсионной реформы. Тем не менее, эта повестка истончается, ядерный электорат партии уходит, в том числе в силу естественных причин. Нужны новые темы и новый электорат», – считает Асафов.

Оказавшись в условиях мировоззренческого кризиса, КПРФ сделала ставку на тему пандемии, причем в негативном ключе – вплоть до «маргинальных позиций, свойственных конспирологам и антиваксерам», отметил эксперт. «Эта новая идеологическая платформа призвана привлечь электорат, к которому КПРФ раньше не имела отношения, но которому близки эти идеи, докрученные до абсурда: про чипирование и так далее», – сообщил он.

Асафов напомнил, что представители московского отделения партии, которое и возглавляет Рашкин, долгое время наотрез отказывались соблюдать ковидные ограничения. Пользуясь депутатской неприкосновенностью, они организовывали запрещенные мероприятия под видом «встреч депутата с избирателями», не соблюдали социальную дистанцию, чем подвергали риску своих пожилых сторонников, добавил Асафов. «И когда Рашкин наконец заболел, он не стал соблюдать положенную самоизоляцию и ездил по городу. При этом он уверял, что его умышленно заразили на одном из митингов некие «прокремлевские активисты», – указал политолог.

Коммунисты сумели повысить свой результат на парламентских выборах, но они добились этого за счет опасного популизма, подняв на щит лозунги антиваксеров, добавил Мартынов. «Это игра на грани закона – коммунисты использовали мракобесные энергии и конвертировали в результат. Эта зюгановская прибавка – вся антиваксерская. Можно высчитать пропорцию: в погибших от ковида людях посчитать, во сколько обошлось каждое дополнительное место КПРФ в Госдуме», – добавил он.

Политолог Анна Федорова прямо назвала КПРФ «машиной производства фейков» о ковиде, которая отчаянно пытается «привлечь на свою сторону смертельно напуганных людей». Коммунисты могли бы успокоить электорат, но вместо этого решили подыграть самым архаическим мифам. «И люди верят, поскольку видят, что депутат или целая партия подтверждают их страхи о чипировании, «генетических ножницах», которые якобы режут ДНК и меняют геном человека, и прочей невообразимой чуши. КПРФ, которая жалуется на «сегрегацию» граждан с помощью QR-кодов, фактически работает не на объединение общества, а на раскол», – подчеркнула эксперт.

«Если бы во времена Маркса государство объявило бы бесплатную вакцинацию от опасной болезни для всех, включая рабочий класс, он наверняка бы ее приветствовал. Воскресни сегодня Маркс, увидь он, как нынешние «красные» действуют на подрыв вакцинации, он бы трижды отрекся от таких наследников», – предположила Федорова.

Российские левые могли бы улучшить свое положение, но пока «симптомов их выздоровления не наблюдается», отметил Шмидт. «Только когда мы увидим, что они поделятся на два лагеря – цивилизованных социал-демократов и настоящих коммунистов-романтиков – наверное, можно будет говорить о «выздоровлении». При этом молодым коммунистам-романтикам я сочувствую: им придется подолгу оставаться в одной компании с дедушками, которые не умеют говорить ни о чем, кроме как о величии СССР», – сыронизировал эксперт.

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