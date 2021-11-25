Продажу билетов на концерт Моргенштерна в Москве приостановили

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25.11.2021, 23:36, Новости дня
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Продажа билетов на концерт рэпера Моргенштерна в клубе Gipsy, который должен был состояться 26 ноября, приостановлена.

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах», – говорится на сайте клуба.

До этого сообщалось, что продажи «временно приостановлены организатором», передает РИА «Новости».

При этом ранее концертный директор Моргенштерна опроверг бегство рэпера из России.

Между тем стало известно, что музыкант вместе с женой и охраной вылетел в Дубай. Напомним, глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн занимается продажей наркотиков через интернет.

Ранее против рэпера возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.



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