Соцсеть «ВКонтакте» отключила сервис «VK Знакомства»

Похоже, что российская соцсеть «ВКонтакте» решила перезнакомить между собой всех своих пользователей. Примерно под такими заголовками могли бы выйти новости, если б ресурс вовремя не включил заднюю передачу.

Дело в том, что на днях во «ВКонтакте» появился новый сервис «VK Знакомства». Как поясняют специалисты, работал он на основе приложения Lovina, которое, похоже, и стало первопричиной проблем.

Так получилось, что сервис автоматически стал заполнять анкеты от пользователей, используя их регистрационные данные в соцсети, а также, ничего ни у кого не спрашивая. Выглядело все так, будто человек отправил заявку на сервис знакомств. В результате дело могло закончиться крупномасштабным скандалом, но социальная сеть остановила работу сервиса.