 

Соцсеть «ВКонтакте» отключила сервис «VK Знакомства»

25.11.2021, 23:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Похоже, что российская соцсеть «ВКонтакте» решила перезнакомить между собой всех своих пользователей. Примерно под такими заголовками могли бы выйти новости, если б ресурс вовремя не включил заднюю передачу.

Дело в том, что на днях во «ВКонтакте» появился новый сервис «VK Знакомства». Как поясняют специалисты, работал он на основе приложения Lovina, которое, похоже, и стало первопричиной проблем.

Так получилось, что сервис автоматически стал заполнять анкеты от пользователей, используя их регистрационные данные в соцсети, а также, ничего ни у кого не спрашивая. Выглядело все так, будто человек отправил заявку на сервис знакомств. В результате дело могло закончиться крупномасштабным скандалом, но социальная сеть остановила работу сервиса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса 66 тыс. человек

10.12 / В Кремле прокомментировали запрет на импорт овощей из Азербайджана и Армении

10.08 / В Пентагоне обеспокоены ситуаций в Афганистане, которая “явно движется не в правильном направлении”

04.07 / На Сахалин впервые прилетел туристический чартер

22.11 / Цены на красную икру побили исторический максимум

13.12 / Полицейские подозревают мужчину в поджоге отделения полиции во Львовской области

02.11 / Эксперт оценил предварительные итоги президентских выборов в Молдавии

30.04 / Проект «Профстажировки 2.0» продлил прием заявок на конкурс студенческих работ

30.01 / В ЛНР анонсировали старт вакцинации от коронавируса «Спутником V»

13.01 / В США впервые за почти 70 лет казнили женщину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика