Вместо джинсов – юбка. Осенние образы, которые можно грамотно перенести и на зиму

Мы носили юбки летом, а затем успешно перенесли их в осенние образы. На этом эксперименты не ограничатся, так как стилисты предлагают нам продолжать носить этот элемент гардероба в холодную погоду. В отличие от платьев, юбки требуют грамотного дополнения в виде топа, блузы или кардигана. Но если вы все сделаете правильно, ваши повседневные образы этой зимой заиграют современными красками.

И хотя джинсы являются универсальной базой, имеющейся в гардеробе у каждой модницы, хитом предстоящего холодного сезона станут юбки разной длины. Дизайнеры предлагают нам бросить вызов многолетним устоям и перевернуть собственное представление о стиле.

Сочетание матовых и глянцевых текстур

Большим плюсом ношения юбок является их необычайная вариативность. Например, если вы не любите обнажать свои ноги летом, зимой мини могут быть не столь откровенны в сочетании с высокими сапогами, плотными колготками и длинными пальто.

Еще одним удивительным открытием станет то, что в холодное время года можно носить не только плотные трикотажные модели юбок. Не убирайте далеко плиссированные юбки и атласные модели в бельевом стиле. Утеплить ноги не так сложно, как кажется. Двойной слой колготок, один из которых будет более плотным и матовым, заменит термобелье.

Если вы собрались на вечеринку, вы можете надеть любимую юбку в бельевом стиле в сочетании с объемным трикотажным джемпером в той же цветовой гамме. Идти по улице можно в ботинках на грубой подошве. Не забудьте прихватить с собой пару босоножек, чтобы ноги во время мероприятия получили максимум свободы.

Старая добрая классика

Многие модницы давно причислили однотонные плиссированные юбки к разряду незаменимых классических вещей. А все потому, что эта струящаяся по телу вещица хорошо сочетается с другими элементами базового гардероба, а также с подавляющим количеством современных трендов.

Например, с флисовой клетчатой рубашкой. Дополните этот комплект ботинками челси на платформе. Если вы хотите выглядеть более женственно и элегантно, тогда наденьте поверх рубашки широкий ремень.

Трикотаж как беспроигрышный вариант

Мода на трикотажные комплекты не собирается сдавать свои позиции. В этом есть большой плюс. Ведь самым очевидным выбором для холодного времени года является “двойка” из вязаной миди-юбки и джемпера.

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Вы можете выбрать прямой крой или А-силуэт. Однако и в том, и в другом случае лучше всего сочетать модный комплект с сапогами. Этот образ выдержит любую верхнюю одежду, в том числе объемную дутую куртку.

Нейтральные расцветки

Легче всего составлять юбочные комплекты в единой цветовой гамме. Но когда дело доходит до разномастных ансамблей, существует один важный нюанс. Беспроигрышным сочетанием является микс нейтральных оттенков: белого, черного, серого, бежевого, коричневого, хаки.

Только не надевайте на себя элементы всех предложенных вариантов. Ограничьтесь двумя-тремя оттенками. Например, белая короткая юбка в складку идеально сочетается с черным джемпером и бежевыми сапогами. Хотите приобрести чувство защищенности? Тогда наденьте на ноги плотные черные колготки.

Кстати, в этом сезоне в моде игривые черные колготки с принтом. Если вы хотите внести в свой образ с короткой юбкой разнообразие, тогда приобретите такую модель.

Не отказывайте себе в возможности носить юбку

Не нужно ждать окончания зимы, чтобы позволить себе облачиться в длинную юбку. Используйте любой предлог, чтобы выйти на люди не в джинсах. В конце концов, длинные многослойные юбки из тюля просто созданы, чтобы их носили с трикотажными джемперами оверсайз.