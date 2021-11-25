Они носят специальный браслет и не стригут волосы: традиции беременных женщин в Индии, имеющие свое значение

Беременность и следующее за ней рождение ребенка – это очень важные события в жизни каждой семьи. Как и в других странах, в Индии весьма трепетно относятся к беременным женщинам. В связи с этим существует ряд интересных традиций, отличающихся своим своеобразием. Общая их цель – обеспечить безопасность матери и ребенка и легкость будущих родов.

Браслет от старейшин в подарок

В Индии для будущих мам принято проводить праздник Годх Бхараи. Как правило, он приходится на седьмой месяц беременности. Считается, что это время, когда мать и будущее дитя находятся в наиболее защищенной и стабильной фазе. В этот день женщины получают дорогие браслеты из золота и серебра, украшенные бриллиантами.

Их дарят другие женщины, являющиеся старейшинами рода. После этого произносится молитва о легкой беременности и рождении здорового ребенка. В Годх Бхараи также принято благословлять будущих мам и угощать их различными изысканными блюдами. Тем самым им выказывается глубокое уважение.

Холодная пища для “горячей” ауры

В Индии считают, что беременные женщины обладают “горячей” аурой, поэтому, чтобы сбалансировать температуру тела, им следует на время отказаться от “горячей” пищи и употреблять “холодную”. При этом к “горячей” относят мясо, курицу, рыбу, красный перец чили, бамию и картофель.

Есть также фрукты, которые подпадают под категорию “горячей” пищи, а именно банан, папайя и кокос. “Холодная” пища включает молочные продукты (особенно йогурт и пахту), овощи и фрукты. После родов женщины считаются “холодными”, и им рекомендуются “горячие” продукты.

“Детский душ” на седьмом или девятом месяце

Так называемый детский душ может проводиться на седьмом или на девятом месяце беременности, когда проводится Годх Бхараи. Под душем подразумеваются многочисленные подарки, предназначенные для молодой мамы. Это деньги, одежда, украшения. При этом преподносить какие-то презенты для будущего ребенка не принято, поскольку делать это до его появления на свет считается дурной приметой.

Когда ребенок рождается, его одевают в ношеные вещи, подаренные членами семьи, чьи дети уже выросли. Считается, что для нежной кожи младенца больше подходит одежда из мягкой ткани, доставшаяся в “наследство” от старших родственников. Кроме того, согласно поверью, это обеспечивают передачу ребенку семейных ценностей.

Стричь волосы не рекомендуется

Беременные женщины в Индии, как правило, не стригут волосы. Это опять же связано с народным поверьем. Индийцы считают, что стрижка будущей мамы может каким-то образом повредить вынашиванию плода, и тогда роды могут начаться преждевременно.