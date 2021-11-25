Independent – Джонсон и Макрон договорились усилить борьбу с нелегальной миграцией после трагедии в Ла-Манше

В среду в Ла-Манше произошла самая крупная трагедия за всё время наблюдения за мигрантами в проливе, когда в результате затопления лодки погибли по крайней мере 27 человек, пишет The Independent. В ходе обсуждения трагедии премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон договорились активизировать совместную борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш.



Reuters

По меньшей мере 31 человек* погиб в среду, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш и попасть из Франции в Великобританию. Как отмечает The Independent, инцидент стал самым крупным с участием мигрантов, из когда-либо случавшихся в проливе.

По данным министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, среди погибших были пять женщин и маленькая девочка. Предположительно в затонувшей лодке находились 34 человека. Из воды удалось спасти двух человек, которые сейчас находятся в тяжёлом состоянии, ещё один человек числится пропавшим без вести.

В Лондоне после экстренного заседания чрезвычайного комитета Cobra премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «шокирован, потрясён и глубоко опечален» трагедией. Британский лидер предложил дополнительную помощь Парижу для «уничтожения» банд контрабандистов, которым, по его словам, «сходит с рук убийство».

Джонсон также отметил, что, несмотря на получение £54 миллионов от Великобритании на борьбу с нелегальной миграцией через Ла-Манш, Франция не решила проблему «так, как, по нашему мнению, того заслуживает ситуация». Премьер вновь озвучил ранее отвергнутое Парижем предложение о патрулировании британской полицией французских пляжей, откуда на небольших лодках отправляются мигранты.

«Я говорю нашим партнёрам по ту сторону Ла-Манша: «Сейчас настало время для всех нас сделать шаг вперёд, работать вместе, сделать всё возможное, чтобы разрушить эти банды, которым в буквальном смысле сходит с рук убийство», — заявил Джонсон.

Впрочем, как отмечает издание, похоже, Лондон не намерен отказываться от жёсткой иммиграционной политики, которую ряд экспертов называют основной причиной, по которой всё больше отчаявшихся беженцев рискуют своей жизнью, пересекая один из самых оживленных морских путей в мире.

Британский Красный Крест и Совет по делам беженцев поддержали призывы к созданию безопасных маршрутов для тех, кто ищет убежище в Великобритании. Однако министр внутренних дел Прити Пател заявила, что правительство продолжит действующую тактику борьбы с нелегальной миграцией. В частности, Лондон намерен сократить так называемые «побуждающие факторы», такие как доступ к пособиям или работе, которые, по словам Пател, заставляют мигрантов приезжать в Великобританию.

Как пишет издание, в среду Джонсон обсудил трагедию с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам официального представителя британского премьера, «они договорились, что необходимо срочно наращивать совместные усилия по предотвращению этих смертельных пересечений» пролива.

«Оба лидера ясно заявили, что сегодняшние трагические смерти — мрачное напоминание о том, что жизненно важно иметь в арсенале все возможности, чтобы остановить эти смертельные пересечения и разрушить бизнес-модель преступных группировок, которые стоят за ними», — добавил пресс-секретарь Джонсона.

Прокурор французского Лилля Кароль Этьенн заявил, что чиновники продолжают работать над идентификацией жертв, пишет The Independent.

Между тем Дарманен отметил, что четверо подозреваемых в организации незаконных переправ через Ла-Манш были задержаны по подозрению в причастности к закончившейся трагедией попытке пересечения Ла-Манша. Министр внутренних дел Франции также призвал к координации действий с Великобританией, отметив, что «ответные меры должны исходить и от Великобритании».

* Примечание ИноТВ: Изначально французские власти сообщали о 31 погибшем, однако в ночь на четверг обнародовали уточнённую информацию, согласно которой погибли по крайней мере 27 человек.