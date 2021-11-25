WP – директор ЦРУ предупредил Москву о последствиях, если выяснится, что за «гаванским синдромом» стоит она

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил Россию, что её ждут «последствия», если выяснится, что она стоит за «гаванским синдромом», от которого пострадали многие американские чиновники, работающие за рубежом, пишет The Washington Post. При этом, как отмечает издание, Бёрнс не стал напрямую обвинять Россию в причастности к инцидентам, однако сам факт предупреждения говорит о том, что Вашингтон подозревает, что Москва всё же здесь как-то замешана.



Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в конфиденциальном порядке предупредил российские разведывательные службы, что их ждут «последствия», если окажется, что именно они стоят за целой чередой инцидентов, известных как «гаванский синдром», от которого пострадали американские дипломаты и разведчики по всему миру, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Во время визита в Москву, который состоялся в этом месяце, Бёрнс поднял эту тему в беседе с руководством ФСБ и СВР. В частности, Бёрнс отметил, что воздействие, в результате которого американские чиновники и члены их семей получают серьёзные повреждения головного мозга и другие тяжёлые травмы, выходит за рамки допустимого поведения «профессиональной разведывательной службы».

Тем не менее Бёрнс не стал напрямую обвинять Россию в том, что именно она стоит за «аномальными инцидентами со здоровьем». Кроме того, тот факт, что директор ЦРУ сформулировал это предупреждение со словом «если», говорит о том, что несмотря на то, что с момента появления сообщений о «гаванском синдроме» прошло уже четыре года, правительство США по-прежнему не может определить его источник. Вместе с тем, учитывая, что Бёрнс всё же решил выступить с подобным предупреждением, ЦРУ явно подозревает, что в этих загадочных атаках виноват Кремль.

Москва отрицает свою причастность к инцидентам, связанным с «гаванским синдромом» — феноменом, который впервые был зафиксирован американскими дипломатами и сотрудниками разведслужб в кубинской столице в 2016 году. «Гаванский синдром» обычно идёт рука об руку с рядом необычных симптомов — головные боли, проблемы со зрением, головокружение и травмы мозга.

Между тем, по словам американских чиновников, в ходе своей поездки в Москву Бёрнс стремился прежде всего уведомить Кремль о том, что Вашингтон внимательно следит за наращиванием его военной группировки на украинской границе, и предупредить, что США не потерпят нападения на Киев.

Неспособность США установить причину «гаванского синдрома» нервирует членов конгресса и приводит в ярость американских дипломатов и чиновников — особенно тех, кто, по их же словам, пострадал от таинственного воздействия.

При этом Бёрнс публично охарактеризовал эти инциденты как «атаки», в то время как ряд чиновников США подозревает, что их организовали российские агенты. Другие же чиновники считают, что «гаванский синдром» — это продукт психогенного заболевания, с которым сталкиваются люди, работающие в стрессовых условиях. Сторонники версии российских атак предполагают, что Москва может использовать против американского персонала энергетическое оружие. Другие же чиновники указывают на отсутствие значительных доказательств, говорящих в пользу применения подобных средств.

Как бы то ни было, тайна «гаванского синдрома» стала очередным пластом противоречий в и так непростых российско-американских отношениях, в то время как администрация Байдена пытается понять, наращивает ли Москва свою группировку на границе с Украиной, чтобы поиграть мускулами, или же она готовится к полномасштабному вторжению в страну.