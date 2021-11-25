Мнение: Не продержался

Поучительная история о том, как глава крупного американского банка посмел пошутить про коммунистическую партию Китая, а уже на следующий день бросился извиняться за "юмор", дабы избежать последствий.

Глава JP Morgan Джейми Даймон заявил, что сожалеет о шутке про Компартию Китая

В среду генеральный директор американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон заявил, что он «сожалеет» о своей шутке про Компартию Китая. Во вторник господин Даймон в интервью сказал: «Недавно я пошутил, что Коммунистическая партия отмечает свое столетие — и JP Morgan тоже. Я готов поспорить, что мы продержимся дольше». Уже на следующий день господин Даймон заявил, что «сожалеет и не должен был говорить это». Пресс-секретарь JP Morgan также заявил о важности Китая для банка и о том, что генеральный директор «признает, что не должен пренебрежительно или неуважительно говорить о другой стране или ее руководстве».

В последнее время американские банки стремятся активнее выходить на огромный — и довольно закрытый — китайский финансовый рынок. Это заставляет иностранные финансовые институты быть более осторожными в высказываниях про Китай. В августе JP Morgan стал первым полностью иностранным банком, получившим разрешение на проведение брокерских операций с ценными бумагами в Китае.

«Китайское правительство наглядно демонстрировало готовность ограничивать или в некоторых случаях прекращать деятельность иностранного бизнеса в стране, если он открыто бросал вызов правительству или даже был причастен к кажущемуся или косвенному пренебрежению,— отмечает профессор международной торговой политики Корнелльского университета Эсвар Прасад.— Извинение Даймона показывает уровень почтения, которое иностранный бизнес должен демонстрировать в отношении китайского правительства, чтобы сохранять его благосклонность и иметь доступ к местному рынку».

https://www.kommersant.ru/doc/5090016 – цинк

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