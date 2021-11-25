Представлена новая видеокарта GeForce RTX 3060 Metaltop Mini

На рынок выходит новая видеокарта GeForce RTX 3060 Metaltop Mini, которую создали в компании GALAX в виде компактного графического ускорителя для ПК. По словам экспертов, одно один из примерно ста пятидесяти вариантов, разработанных в рамках тридцатой линейки. Однако до сих пор компания не делала особого упора на миниатюрность устройства.

Графический процессор GA106-302 с, положенный в основу конструкции видеокарты, содержит более трех с половиной тысяч ядер. Частота может достигать показателя 1777 МГц. Объем памяти – 12 Гб.

Соотношение длины и высоты устройства (168 на 115 мм), а также толщина в 40 мм позволяет использовать видеокарту даже в маленьком корпусе ПК. Собственно говоря, производитель этого и добивался. Устройство потребляет 170 Вт энергии.