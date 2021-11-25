 

9 миллионов устройств на Android оказались зараженными опасным трояном

25.11.2021, 22:30, Новости дня
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На этот раз источником заражения стал интернет-маназин Huawei AppGallery. В одной из популярных игр, выставленных для продажи, оказался опасный троян, о чем уже сообщают авторитетные эксперты в области кибербезопасности.

Специалисты полагают, что через данный ресурс оказались зараженными не менее 9 миллионов электронных устройств, работающих на операционной системе Android.

Название трояна звучит как Android.Cynos.7.origin. Зараженные устройства могут независимо от желания пользователя отправлять SMS, а также перехватывать сообщения, устанавливать различные приложения и делать другие пакости. Проще говоря, смартфон или другое устройство, заряженное трояном, может попасть под внешнее управление.



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