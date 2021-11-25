Какие сапоги будут в тренде зимой 2022 года, как их правильно выбрать

Выбор зимних сапог – это непростая задача. Хочется приобрести качественную пару и при этом не переплачивать. Сапоги для российской зимы должны быть удобными и теплыми, а также модными и стильными. Поэтому речь пойдет не только о правилах выбора, но и о современных тенденциях.

Какие сапоги в тренде зимой 2022

Останутся в моде и по-прежнему будут востребованными сапоги на платформе. Это могут быть модели из натуральных материалов – замши, матовой и лакированной кожи, а также обувь из экокожи. В тренде как высокие сапоги, так и полусапожки.

Сапоги выше колена зимой тоже в моде. Это замшевые повседневные модели, сапоги-чулки с принтами, лакированные ботфорты. Также в моде модели ярких цветов до колена.

Будут актуальны и классические казаки, который находились в тренде в 2021 году. Их можно носить с трикотажными платьями и джинсами, шубами, дубленками и парками.

Предлагаются модели темных и светлых цветов, укороченные и высокие, из натуральной замши и кожи, а также из искусственных материалов.

Следует знать, что казаки визуально укорачивают ноги, поэтому невысоким женщинам больше подойдут модели на каблуках.

Фишка зимнего сезона 2022 – меховые унты, а также угги. Дизайнеры уверяют, что они превосходно выглядят и с деловыми костюмами, и с платьями для коктейля. Но лучше всего носить их с джинсами, теплыми платьями, лосинами.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Еще один модный тренд – это жокейские сапоги. Они имеют универсальный фасон, лаконичны и аристократичны.

Характерные детали – голенище до колен и низкий прямой каблук.

Рекомендуется носить их с длинными платьями или юбками в романтическом стиле, теплыми шортами, деловыми костюмами, состоящими из укороченных жакетов и мини-юбок.

Отлично будут они смотреться с длинными свитерами, кардиганами, трикотажными платьями.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Как отличить натуральную кожу от искусственной

Это легко сделать по изнаночной стороне материала. У натуральной кожи она шершавая, у искусственной имеет трикотажную или тканевую основу. Но отвернуть кожу на изнаночную сторону не всегда есть возможность, поэтому следует определять по другим признакам, к примеру, по запаху. Натуральная имеет деликатный запах кожи, искусственная издает резкий химический запах.

В домашних условиях можно провести тест огнем. Если поднести к натуральной коже зажженную спичку, ничего не произойдет. Искусственная кожа от этого начнет плавиться.

Что такое экокожа

Экокожа – это искусственный материал, превосходящий по своим качествам обычный кожзам и близкий по свойствам к натуральной коже. Дело в том, что экокожа пористая, что позволяет ногам дышать. Стоят сапоги из этого материала достаточно дорого, поэтому не следует путать их с дешевыми моделями из искусственной кожи.

Как выбрать теплые сапоги

Насколько теплыми будут сапоги, зависит не от наружного материала, а от внутренней подкладки. В качестве утеплителя используют натуральный и искусственный мех, шерсть, флис. Самой теплой считается обувь на натуральной овчине. Чем длиннее ворс, тем она теплее. Более экономный вариант может иметь голенище на флисовой подкладке, а внизу, где будет находиться стопа, натуральный мех.

Натуральный мех отличить от искусственного просто: если раздвинуть ворс, у овчины там будет шкура животного, а у искусственного меха трикотажная основа.

Чтобы в сапогах было теплее, нужно выбирать модель на толстой подошве (толщина не менее 1 сантиметра).

Чтобы сапоги не скользили

Еще один важный критерий выбора зимних сапог для нашего климата – это подошва, которая не скользит. Здесь стоит обратить внимание на такие параметры: рельеф, твердость, тип и высота каблука. Следует выбирать подошву с выраженным рельефом. Хорошо, если она будет довольно эластичная – такой материал, как правило, имеет лучшее сцепление с дорожной поверхностью и не скользит. Также рекомендуется выбирать сапоги на невысоком устойчивом каблуке.

Стоит ли покупать сапоги, которые жмут

Рекомендуется покупать обувь, которая подходит по размеру. Не стоит рассчитывать, что она в процессе носки растянется, хотя сапоги могут стать немного свободнее, когда мех примнется. Не стоит надеяться на различные растягивающие спреи. Что касается искусственной кожи, то она не растягивается вообще.

Еще несколько советов

Лучше всего покупать прошитые сапоги. Иногда строчка по периметру делается только для украшения. Такой рант не делает обувь более надежной. Определить, прошитые ли сапоги, можно легко. Для этого нужно поднять стельку. Если вторая нить не видна, значит рант – это имитация.

Покупая сапоги, ориентируйтесь на цену. Качественная кожаная обувь не может стоить дешево, потому что производители не будут работать себе в убыток.

Не ориентируйтесь только на фирменную бирку, потому что ее легко подделать. Учитывайте все критерии качественных сапог, приведенные в статье.