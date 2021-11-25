К вам тянутся животные, и часто болит шея: признаки, что от природы получен дар духовного целительства

Каждый человек ищет смысл жизни, иногда на это уходят десятилетия, но находят его единицы. Все дело в том, что на пути судьба дает нам подсказки, но не прямо, а скрыто. И каждый должен суметь интуитивно их разгадать. Среди нас есть духовные целители, люди, к которым хочется обращаться в трудную минуту, просто быть рядом. Они считаются священными во многих культурах, но как узнать, если ли этот дар у вас? Вот самые основные признаки, знаки, сигналы, которые говорят об этом.

Высший эмоциональный уровень

Если вы сильно чувствуете эмоции других и испытываете ощущение физической боли, когда видите страдание вокруг себя, то это неспроста. Вам часто говорят, что людям рядом с вами становится хорошо, они даже выздоравливают, чувствуют себя лучше, хотя вы ничего специально для этого не делаете.

Возможно, вам в прошлом диагностировали повышенную тревожность, панические атаки или резкие изменения эмоционального состояния. Это потому, что целители — люди совершенно другого эмоционального уровня. Они чувствительны и уязвимы, но вместе с тем, сильны духом и имеют мощную положительную энергетику.

Призвание — помогать другим

Вы наверняка обладаете даром целительства, если часто находите решения, позволяющие улучшить жизнь других. Вы чувствуете сильную потребность помогать людям, даже если на это расходуется ваша энергия или другие ресурсы. Возможно, вы уже работаете в этой сфере. Вы медсестра, массажист, мануальный терапевт, консультант, терапевт, ветеринар? Вы же не думаете, что выбрали этот путь случайно?

У вас больше шансов быть природным целителем, если таковые уже были в вашей семье — родители, братья, бабушки и дедушки. Вы увлечены всем, что связано с духовным исцелением, ищете альтернативу традиционным методам лечения. И еще, вы очень тонко угадываете настроение людей.

Способность воздействовать на окружающих

Вы можете сказать, кто расстроен или кто ругается в комнате, еще до того как войдете туда. Вы — человек, который меняет настроение окружающих, к кому обращаются друзья, когда переживают трудные времена. Даже незнакомцы рассказывают вам свою жизнь, даже если вы не просили их об этом. Некоторые люди просят вас обнять их, чтобы они почувствовали себя лучше.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Вам нравятся люди, которые приходят к вам, чтобы чувствовать себя хорошо в вашем доме, но общение с ними иногда бывает для вас утомительным. Вы чувствуете усталость в конце дня, когда много общаетесь. Иногда вы даже можете чувствовать себя подавленными задачей помогать другим.

Особая связь с природой

Вы привлекаете детей и животных, даже если они стесняются в присутствии других. С животными наблюдается особенно тесная связь. Вам нравятся прогулки на природе, легкий бег, йога — все это расслабят вас. Еще вас привлекают кристаллы — не только своей красотой, но и целебными свойствами.

Вы можете понять, что являетесь целителем, даже по физическим симптомам. Например, если у вас часто болят плечи или шея, если есть ощущение покалывания, онемения, вибрации, пульсации в руках или ладонях. Также у вас могут часто возникать головные боли или расстройства пищеварения без видимой причины. Если это все о вас — вы, возможно, наделены природным даром целительства. А развивать его или оставить нереализованным — решать только вам самим.