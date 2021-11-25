Мнение: Отмена запрета на ГМО, назальная российская вакцина и запахи регионов России

1. В правительстве обсуждают возможность отмены запрета на производство ГМО-организмов и продукции в России. Этот запрет ввели в 2016 году, сделано это было главным образом в интересах защиты российского сельского хозяйства. Однако теперь в необходимости сохранения полного запрета появились сомнения. Вот что пишет основатель канала «Сделано у нас»:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/putin-reshil-razreshit-proizvodstvo-gmo-v-rossii-nakonecto-619af549d0786618fb2b00a4

Прошло лет пять, и Путин заговорил о том, что тему эту надо пересматривать и регламентировать, и если Россия не начнет здесь разрешать, то отстанет от всего мира навсегда.

«Нужно понять пределы допустимого использования генетических технологий» – сказал Путин. <…>

В России запущен ряд крупных исследований, в частности из области медицины. Создаются новые лекарства для лечения неизлечимых сегодня болезней. И, конечно, уже это означает, что в России будет разрешено использование разработанных в стране ГМО, иначе какой смысл такие исследования проводить? Об этом говорит и то, что Путин однозначно поручил эту сферу разбюрокрачивать, то есть создавать законы, позволяющие генным разработкам выходить на рынок.

Еще раз повторяю – за ГМО будущее. Это неотвратимо, это нельзя отменить. Если этим не будет заниматься Россия, этим все равно будут заниматься другие страны. И как бы у нас не получилось так же, как в свое время получилось с генетикой (Лысе́нковщина).

Но думаю все будет хорошо, Россия на этот раз не пойдет на поводу у не очень умных людей, и, как сказал наш Президент: «у нас будет и что выпить, и чем закусить».

2. Владимир Путин успешно испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Насколько можно понять, пока её распыляют в ноздри с помощью шприца:

https://lenta.ru/news/2021/11/24/naza/

То, что в России появилась собственная носовая вакцина – это очень хорошо. Особенно если её доведут до более удобной формы носового спрея. Многие наши граждане боятся любых уколов в принципе. Теперь же у них появится менее пугающая альтернатива.

Впрочем, испытания конкретно этой вакцины пока продолжаются – в отличие от «Спутника» на больших массах людей её эффективность ещё окончательно не подтверждена.

3. В России, с учётом прикрытых границ, продолжает развиваться внутренний туризм. Регионы и города всё более внимательно относятся к своим брендам и достопримечательностям. К счастью, несмотря на зияющие культурные потери XX века, брендов и достопримечательностей в России очень много. Вот большая подборка на Руксперте:

https://ruxpert.ru/Символы_и_достопримечательности_регионов_России

Регионы сейчас массово регистрируют рекламные слоганы, делают брендовый дизайн, пытаются закрепить за собой тех или иных сказочных персонажей, вроде Бабы Яги или Змея Горыныча (чтобы привлекать в их логовища богатеньких туристов).

А вот последнее свежее веяние – теперь у нас задумались о брендовых запахах регионов:

https://lenta.ru/news/2021/11/05/perfume/

Российские парфюмеры разработают запахи регионов страны, которые будут использоваться в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Об этом сообщает RT.

По мнению разработчиков, определенный запах поможет решить проблему самоидентификации региона, а также повысить узнаваемость туристических брендов страны. Такая разработка должна положительно повлиять на популяризацию внутреннего туризма, считают они.

Парфюмеры уже сделали пилотную линейку запахов Калининградской области. Например, они создали аромат Куршской косы, янтаря и Калининградского морского порта. В следующем году запахи появятся в музеях города. Ароматы смогут приобрести и физические лица.

Интересно, чем, например, пахнут Санкт-Петербург или Москва? Владивосток или Иркутск, Самара или Урюпинск? Похоже, это прямо-таки непаханое поле для парфюмерного творчества.