 

“Им надо приблизиться к Москве”. Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев

25.11.2021, 22:04, Новости дня
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“Им надо приблизиться к Москве. И тут вот “балкон” этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать”, – заявил он.

По словам Лукашенко, США пытаются использовать ситуацию с мигрантами в собственных целях.

“Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами… уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев”, – сказал Лукашенко.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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