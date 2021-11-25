 

“Какие зайки”, “Вы такие милые”. Крис Хемсворт показал, как его жена испачкала нос, поедая десерт

25.11.2021, 22:04, Новости дня
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“Здесь, в Праге, я благодарен за то, что моя жена научила меня своим изысканным европейским обеденным манерам”, – подписал он публикацию.

Снимая видео, 38-летний актер, подсказал жене, что ее нос испачкан, а также поинтересовался – вкусно ли ей.

За несколько часов после публикации ролик набрал больше 2 млн лайков.

“Милашки”, – написал samanthamcmillen_stylist.

“Вы самая классная пара”, – отметил vickivance69.

“Какие зайки”, – оставила свой коммент taniusha8905.

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Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Контекст:

Хемсворт родился 11 августа 1983 года в Мельбурне, Австралия. Популярность ему принесла роль Тора в роли в кинематографической вселенной “Marvel”: “Тор”, “Мстители”, “Тор 2: Царство тьмы”, “Мстители: Эра Альтрона”, “Тор: Рагнарек”, “Мстители: Война бесконечности” и “Мстители: Финал”.

Хемсворт и Патаки поженились в декабре 2010 года. Дочь Индия Роуз родилась у пары 11 мая 2012 года, а сыновья – близнецы Тристан и Саша появились на свет 18 марта 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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