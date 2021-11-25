Британцы решили судиться с Джонсоном из-за климата

Трое молодых людей подали в суд на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обвинив его в нарушении юридических обязательств по принятию «практических и эффективных мер» для решения климатического кризиса, пишут британские СМИ.

Газета The Guardian пишет, что на заседании высокого суда в Лондоне в четверг 24-летняя Адетола Онамаде, 22-летний Джерри Амоквандо и 20-летняя Марина Трикс заявили, что правительство нарушает их права в соответствии с Законом о правах человека, не пытаясь предотвратить экологическую катастрофу, передает РИА «Новости».

«Они утверждают, что правительство Бориса Джонсона дискриминирует молодое поколение и людей на юге, которые понесут на себе основную тяжесть климатического кризиса», – отмечает издание.

Юрист по охране окружающей среды Тим Кросланд из благотворительного общества Plan B Earth заявил, что дело является «убедительным, жизненно важным и заслуживает справедливого рассмотрения».

«Обвиняемые знают, что изменение климата представляет собой серьезную угрозу для жизни. Они знают, что его последствия сильнее всего сказываются на группах, подверженных несоразмерным и дискриминационным рискам, включая заявителей. Они знают, что нужно сделать, но они этого не делают», – указал юрист.

Он добавил, что иск был подан из-за неспособности правительства принять необходимые меры для достижения установленных законом климатических целей.

Ранее Джонсон заявил, что мир может повторить судьбу Римской империи, если соглашение по климату не будет достигнуто.