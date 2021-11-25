Ветераны войны 1812 года потребовали строго наказать хулигана, повесившего свой потрет в Эрмитаже

Общественная организация «Ветераны 1812 года» направила обращение в Следственный комитет с требованием дать правовую оценку действиям блогера Кирилла Смородина, который повесил своё изображение в Эрмитаже среди портретов героев Отечественной войны.

О произошедшем в Эрмитаже ветераны узнали из прессы. Средства массовой информации, ссылаясь на Instagram самого Смородина, рассказали, что он пришёл в Военную галерею 1812 года в Эрмитаже и повесил на стену коллаж со своим изображением в мундире, стилизованном под XIX век. Смотрители немедленно сняли картинку, но блогер успел сделать несколько фотографий и разместить их в соцсетях.

«Мы просим Следственный комитет провести экспертизу и выяснить, имело ли место оскорбление наших чувств безответственными действиями гражданина Смородина. По результатам проверки требуем привлечь виновного к строгой уголовной ответственности по законам Российской Федерации, свободу и независимость которой мы отстояли в ходе кровопролитной войны, когда полчища Наполеона наступали на нашу Родину при Березине, Малоярославце, Бородине и Чашниках», – пишут ветераны.

Как выяснили журналисты, члены общественной организации «Ветераны 1812 года» в войне с Наполеоном участия не принимали по возрасту, они родились на 170-180 лет позже. Однако, они настолько ассоциируют себя с героями Бородина, что любое упоминание этой войны вне героического контекста ранит их в самое сердце.

Если экспертиза подтвердит, что действиями Смородина чувства ветеранов действительно оскорблены, он может отправиться в колонию на два года.

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