 

“Это был быстрый поцелуй”. Бритни Спирс умилила сеть новогодним видео со своим женихом

25.11.2021, 21:10, Новости дня
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Вместо подписи к видео певица, которой 2 декабря исполнится 40 лет, оставила три эмодзи с губами.

Подписчики поставили под публикацией Спирс около 700 тыс. лайков.

“Это был быстрый поцелуй”, – прокомментировал Асгари пост невесты.

“Так приятно видеть тебя счастливой”, – написал marcosslabrador.

“Ребята, вы потрясающе выглядите. Берегите друг друга!” – оставил свой коммент miemiekephotography.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

О романе Спирс и Асгари стало известно осенью 2016 года, после того как фитнес-тренер поделился снимком со Спирс.

13 сентября 2021 года Спирс сообщила, что они с Асгари обручились. Певица планирует сыграть свадьбу до своего 40-летия.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца. 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

С 2004 по 2007 год певица была замужем за американским хореографом Кевином Федерлайном. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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