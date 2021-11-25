Асеев об “Изоляции”: В одном месте собрали классических психопатов и садистов. Россияне знали, что там происходило, и не останавливали их

“Скоро будет два года, как меня освободили из-за решетки “Изоляции”, и все это время я рассказываю одно и то же на разных уровнях. Я максимально подробно пытаюсь рассказать миру о том, что сейчас в центре Европы де-факто существует современный концентрационный лагерь. И боевики до сих пор не признали его существования”, – отметил Асеев.

По его словам, изначально система пыток в “Изоляции” была случайностью.

“То есть, случайность в том, что в одном месте собрали классических психопатов и садистов. Они их подбирали не специально, так сложилось. Но россияне прекрасно знали, что там происходило, и их не останавливали. И, конечно, в этом отношении на Российской Федерации полная ответственность. Это уже сейчас “Изоляция” стала брендом, многие знают, что это – концлагерь. Но это только сейчас так вышло. Я не думаю, что россияне рассчитывали на то, что мы после того, как выйдем, поднимем этот вопрос на такой уровень”, – сказал Асеев.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных “Изоляции”, выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat сообщал, что расследователи его организации нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков “Изоляция” в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

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