 

В ВОЗ предположили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

25.11.2021, 20:54, Новости дня
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Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом в этой волне, сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, рост сейчас есть в Германии, Австрии, Дании и Ирландии. В Израиле число случаев сокращается после точечной вакцинации.

«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», – сказал он интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», – передает РИА «Новости».

Клюге подчеркнул, что успех сейчас не гарантирует успеха в будущем. Россиян он попросил и дальше соблюдать меры, введенные правительством для борьбы с коронавирусом, отмечая, что они работают. 



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