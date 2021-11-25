В ВОЗ предположили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусом в этой волне, сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, рост сейчас есть в Германии, Австрии, Дании и Ирландии. В Израиле число случаев сокращается после точечной вакцинации.

«В восточной части, я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден», – сказал он интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», – передает РИА «Новости».

Клюге подчеркнул, что успех сейчас не гарантирует успеха в будущем. Россиян он попросил и дальше соблюдать меры, введенные правительством для борьбы с коронавирусом, отмечая, что они работают.