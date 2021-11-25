Депутат: Рашкину не нужно выставлять себя жертвой обстоятельств или заговора

«Снятие с депутата Валерия Рашкина «иммунитета» и возможность судить по всей строгости закона – не просто справедливое решение, но и важный посыл обществу. Крайне важно донести до каждого мысль, что депутаты Госдумы – не особая каста, которая живет по своим законам», – сообщил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

«Сегодня генпрокурор РФ произнес с думской трибуны, что депутат Рашкин пошел на незаконную охоту сознательно. Но это понимание сформировалось у телезрителей и интернет-пользователей задолго до выноса окончательного вердикта. Многим хватило просмотра одного ролика о пойманном с поличным (тушей лося) депутате, поэтому у него почти не осталось защитников», – говорит Нифантьев.

Он полагает, «что любой человек, который задумает совершить противозаконное действие, связанное с охотой или браконьерством, взяточничеством или подделкой документов, должен понимать, что в эпоху расцвета интернета и блогерства легко может попасть под прицел простого смартфона». А если человек медийный, отмечает депутат, то дурная слава о нем распространится по сети еще быстрее.

«А после уже не нужно выставлять себя жертвой обстоятельств или заговора, не нужно высчитывать часы и минуты эфирного времени на обсуждение тебя в СМИ», – заключил Нифантьев.

В четверг депутат от КПРФ Валерий Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности после инцидента с незаконной охотой на лося. Перед этим генпрокурор Игорь Краснов обратился к Госдуме с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на Рашкина.

Он обвинил депутата во лжи и заявил, что такой проступок «подрывает авторитет публичной власти, и поэтому недопустим». Краснов подчеркнул, что Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инкриминируемому деянию.

Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Полиции он позже давал путаные показания, говоря о том, что якобы перепутал лося с кабаном.