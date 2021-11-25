 

Меркель и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе и миграционный кризис

25.11.2021, 20:54, Новости дня
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Врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонных переговоров договорились продолжить работу в нормандском формате, чтобы реализовать минские договоренности, передает пресс-служба правительства ФРГ.

«Канцлер и украинский президент обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. <…> Канцлер и президент договорились продвигать усилия в нормандском формате по реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Лидеры обменялись мнениями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, где сейчас находятся тысячи мигрантов, желающих попасть в Европу. 

Ранее Меркель попросила не использовать газопровод «Северный поток-2» против Украины в качестве давления. Германия выступает за продление договора на транзит российского газа через Украину. 



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