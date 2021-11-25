Мнение: Какое дело рептилоидам до лосей

Коммуниста Рашкина Дума сегодня лишила неприкосновенности – то есть отдала на съедение Генпрокуратуре. А у той на экс-депутата большие планы – они недвусмысленно грозят Рашкину уголовным делом и сроком (!) от двух лет за “незаконную охоту”. Многие, я заметил, до последнего не верили в такой исход – просто уповали на то, что депутаты, хотя бы из банального чувства самосохранения, не любят и не станут голосовать за лишения своего “собрата по мандату” неприкосновенности, по принципу “сегодня его, а завтра и меня так же”.

Но нет. Приговор был приведен в исполнение с железной последовательностью. И я вот не припомню, чтобы когда-либо раньше со статусными членами КПРФ ТАК обращались. Вся катавасия ощутимо отдает неким абсурдом – начиная с самого дела о “незаконной охоте”, которое раздули в событие федерального масштаба (а речь ведь, на минуточку, об охоте на лосей в период официально разрешенной охоты на лосей).

Прежде всего – непонятно, почему такая жесткость в отношении КПРФ, которая в нынешней Думе и так полностью маргинализирована и не в состоянии повлиять, своей полсотней депутатов, абсолютно ни на что, ни на одно решение? В конце концов, комми – разрешенная партия, допущенная в “оппозицию ее величества”, а это значит, что она режиму НУЖНА; зачем ее решили показательно топтать? Зачем уничтожать Рашкина, который выглядит как безобидный пенсионер (да, собственно, им и является)?

Такая вспышка ярости выглядит по меньшей мере странно – особенно для нынешнего старперского режима, с его показательно холодной кровью, более характерной для рептилий, чем для млекопитающих. И из-за чего – из-за лося?? Животное жалко?!! Но если властям действительно жалко лосей (а также кабанов, зайцев, белок и уток) – “а за что их эти сволочи подстреливают?” – то надо, наверно, не одного отдельного депутата травить, а запрещать вовсе охоту. Иначе получается странно и по-ханжески: подстрелил Рашкин лося, не имея в кармане лицензии – лося жалко, бедное животное, ай-яй-яй, какая жестокость; подстрелил бы тот же Рашкин того же лося, но имея лицензию (которую для депутата оформить – пара пустяков, это все признают) – никто бы и не почесался: ну, а чо, да, хороший выстрел, сколько мяса на котлеты, не, я лосятину не люблю…

Двойные стандарты во всей красе.

Но почему? И вот, думаю, ответ абсолютно не в плоскости “охраны природы” и даже не “борьбы за бюрократию”. Дело в куар-кодах. Компартия в РФ – одна из немногих (если не единственная) легальная структура, которая позволяет себе неслыханную дерзость – бороться против прививочного ковидобесия. НЕ ВСЯ (от Зюганова мы, скажем, практически ничего не в русле “генеральной линии” по теме “прививки или смерть” не слышали); но в КПРФ есть силы, которые достаточно четко высказываются против ковидобесия и насильственной вакцинизации; лидером этих сил как раз и являлся Рашкин.

То есть случай Рашкина – это реально РАСПРАВА в рамках главного на сегодня не только в России, но и в мире дискурса: всеобщая “уколизация” и введение куар-кодов как некоего аналога “паспортов лояльности”, причем – что уже очевидно – во всемирном масштабе. Смысл концепции в том, что “права человека” в терминах “Декларации прав человека” должны быть отменены полностью как нечто безусловное, принадлежащее человеку “по праву рождения”; нет, в Новой Нормальности уровень и степень твоих прав будет определяться тем, какой у тебя куар-код, и никакого контроля за “повышением” и “понижением” уровня своего куар-кода у единичного муравья не будет.

Потешный пенсионер Рашкин был одним из камешков в сапоге, который мог – хотя бы потенциально – мешать широкой поступи прогресса. Его и выкинули, а под каким предлогом – неважно. Следующего могут с тем же успехом посадить и за то, что он не в том месте перешел улицу. Прогрессивные комментаторы и эксперты всем расскажут, как это плохо и ужасно – не соблюдать правила ПДД для пешеходов, к каким жутким последствиям приводят столь кошмарные нарушения.