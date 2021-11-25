 

Мнение: Почему у чекистов нет QR-кодов?

25.11.2021, 20:44, Разное
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Два законопроекта о введении в России QR-кодов Госдума решила направить для обсуждения в региональные парламенты.

Речь про законопроекты о посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли либо с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Второй законопроект- о введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных поездках.

Уже сегодня законопроект о введении QR-кодов поддержали на Кубани, в Башкирии, в Московской, Ростовской, Оренбургской, Калининградской, Нижегородской, Псковской, Омской, Брянской, Новосибирской, Магаданской областях, в Дагестане, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае.

Но нашлись и отшепенцы. Депутаты парламента Северной Осетии не поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Правда, очень быстро, буквально через несколько часов, североосетинские депутаты опомнились и переголосовали…

Между тем Татарстан включил заднюю. И расширил список лиц, которые смогут пользоваться общественным транспортом без QR-кода. И это не только привившиеся первым компонентом вакцины и не успевшие получить код. Это еще и военнослужащие.

У меня есть сильные подозрения, что это чекисты поправили Татарстанские власти. Дело в том, сотрудники ФСБ тоже считаются военнослужащими. Это, во-первых. А во-вторых, сотрудники ФСБ освобождены от «почетного права и обязанности»  получения QR-кода.  Видимо, потому что «враг не дремлет» и может отследить все передвижения чекистов, если у них будут QR-коды. А это, понятное дело, несет угрозу национальной безопасности страны. Чтобы лишить супостата возможности узнать маршруты передвижения чекистов, чекистам, видимо, и ришили не выдавать QR-кодов.  Резонно?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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