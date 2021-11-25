Chery начала прием заказов в РФ на новый премиальный кроссовер Exeed VX

Китайский бренд EXEED анонсировал прием заказов на новый семиместный внедорожник EXEED VX.

Известно, что первые 100 покупателей смогут получить в качестве подарка механические наручные часы, произведенные легендарным российским брендом. Вместе с тем презентация будет проходит в формате онлайн-трансляции, в ходе которой объявят все подробности и комплектации об автомобиле. Модель получила расширенные системы безопасности, включая соответствие высоким стандартам качества.

В салоне применят качественные материалы отделки с премиальными элементами. Пока производитель не раскрывает уровень производители, однако эти сведения будут рассекречены уже в ближайшее время.