Вартан Саркисов: от научной фантастики до глобальных проблем общества

Саркисов — современный писатель-фантаст, который отдал всю свою жизнь на познание космоса. «Корректировка Вселенной» — главная работа автора, которую можно разбирать сотни раз и каждый раз находить новые смыслы.

Школьные годы, поступление в техникум и первое произведение

Детство Вартана нельзя назвать уникальным. Он, как и все дети, прошел через все этапы становления личности и смог вынести для себя определенные уроки. Его ранние годы были наполнены учебой и чтением книг.

Георгий, отец мальчика, был преподавателем математики, поэтому неудивительно, что у Вартана были отличные познания в точных науках. Учителя отмечали его хорошую успеваемость в этих предметах. Он окончил школу с отличием, получил аттестат и отправился на поступление в техникум космического машиностроения и технологий. Выбора другого просто не было, пусть он и не мечтал о карьере инженера.

Во время обучения Вартан начинает с особым рвением читать научную фантастику. Позже он получает предложение от друга семьи написать свой первый рассказ и выразить все мысли на листке бумаги. Проба была отличной, пусть и с некоторым недочетами, которые он исправил со временем. «Путь к звездам» впервые попал в руки читателей литературного кружка, а после корректировки рассказ направился во всесоюзный журнал «Костер».

Это произведение можно смело называть началом карьеры Вартана. Позже он выпустил еще несколько работ, которые также отметились на публике:

Небольшой рассказ, который был опубликован в журнале «Пионер». «Мысленный мост». В 1995 году жюри премии «Странник» отнесло произведение в категорию «Средняя форма». В 1996 году Саркисов попадает в шорт-лист «Бронзовой улитки».

Данные работы можно назвать пробой пера, ведь действительно значимая работа для автора вышла только в 1997 году. Первыми полноценными книгами Вартана можно считать «Нет времени мечтать» и «О звездах и тех, кто за ними наблюдает».

В последующие годы в серию книг «Корректировка Вселенной» попало еще 13 книг, написанных про одного персонажа.

История Александра Мирмидонова

В центре сюжета 15 книг стоит персонаж по имени Александр Мирмидонов.

История начинается с объяснения ситуации, в которую попал главный герой. Временной отрезок повествует о событиях уже случившейся колонизации космоса. У Александра есть личный звездолет, на котором он отправляется в путешествие. Целью полета является знакомство и взаимодействие с бывшими колониями, которые сумели добиться свободы и отсоединения. У каждой из них есть свои законы и правила, которые главный герой обязан будет соблюдать.

Некоторые из колоний будут доброжелательными, некоторые, наоборот, не готовы принимать гостей. На протяжении всего сюжет Александр будет попадать в различные ситуации, которые от него не будут зависеть.

Саркисов постарался поместить в книги не только повествование и описание Вселенной и Солнечной системы. Главный посыл, на котором делает акцент писатель — человеческие судьбы, море противоречий, злоба и то, кем мы являемся. Сквозь весь сюжет протягивается нить сходства инопланетных персонажей с реальными людьми. Борьба за ресурсы и войны есть и сейчас.

Вартан Георгиевич буквально призывает оглянуться и посмотреть на мир вокруг. Перед тем как покорять космос, стоит решить все проблемы на Земле.

Нынешняя жизнь писателя

В 1993 году Вартан путешествовал по Европе. Именно тогда в Барселоне он встретил Ольгу, в которую влюбился без оглядки. Чувства были взаимны, и пара решила пожениться. Для торжества было решено вернуться ненадолго в Россию, сыграть свадьбу и начать собирать деньги на ПМЖ в Испании. Они переехали туда в 1995 году.

Сначала у них родился сын, а через 19 лет на свет появилась дочь. Места в небольшой квартире оказалось мало для семьи из четырех человек, потому они приобрели виллу недалеко от города.

Сейчас Саркисов занимается написанием 16-й книги из серии «Корректировка Вселенной». Поклонники с нетерпением ждут новых приключений Александра Мирмидонова.