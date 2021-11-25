Российский онколог рассказал о трех главных симптомах рака легких

Российский врач-онколог Михаил Давыдов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул тему профилактики рака легких. В частности, медик назвал три основных симптома, сигнализирующих о развитии упомянутого заболевания.

Специалист, являющийся членом-корреспондентом РАН, напомнил, что рак легкого, уносящий каждый год более полутора миллионов жизней на планете, в 90% случаев имеет проявление на поздних стадиях и имеет место преимущественно у пациентов, достигших 55-летнего рубежа. При этом наиболее характерным признаком указанной болезни Михаил Давыдов назвал осиплость голоса, появившуюся без видимой на то причины. Однако этот признак чаще всего проявляется уже тогда, когда болезнь существенно запущена, а на более ранних этапах о наличии заболевания могут свидетельствовать кашель и периодически появляющаяся одышка.

Основными факторами риска эксперт назвал склонность к курению, работу, сопряженную с использованием бериллия, асбеста, радона или урана, а также наличие хронических воспалительных заболеваний легких. Кроме того, болезнь могут спровоцировать и генетические предпосылки – например, если у родных пациента имеются злокачественные новообразования в трахее, бронхах или легких.

“Лучше сделать компьютерную томографию легких, чтобы исключить опасную патологию, особенно тем, кто болел ковидом и не проходил обследование”, – рекомендовал Михаил Давыдов. Впрочем, онколог также добавил, что вышеуказанную медицинскую процедуру было бы желательно проводить ежегодно всем людям, возраст которых достиг 55 лет, вне зависимости от наличия или отсутствия вышеуказанных симптомов.

Источник: www.gazeta.ru