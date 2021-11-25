 

В Киеве в жилом доме произошли пожар и взрыв газа, эвакуировали 15 человек – ГСЧС

25.11.2021, 20:16, Новости дня
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Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Шевченковском районе Киева поступило в ГСЧС в 15.19.

“По прибытию бойцы увидели густой дым из окна третьего этажа. Спасатели сразу приступили к прокладке рукавных линий и эвакуации людей. Во время следования в квартиру, где произошел пожар, пожарные услышали взрыв. К счастью, дома никого не было”, – говорится в сообщении.

Пожар в квартире потушили. 

“Как оказалось впоследствии, на кухне в холодильнике произошло короткое замыкание с последующим горением. Огнем был поврежден газовый шланг, что и привело к утечке газа и незначительному взрыву. В результате взрыва было повреждено остекление балкона”, – сообщили в ГСЧС.

Из дома во время тушения пожара вывели 15 человек, никто не пострадал.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4579356862144220

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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