 

Денисенко: За 30 лет у нас было 30 министров экономики. И каждый занимался ерундой, пытаясь найти точки роста, которые сотворили бы чудо. Но чудес не бывает

25.11.2021, 20:16, Новости дня
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О точках роста и 30-ти министрах экономики.

За 30 лет у нас было 30 министров экономики. И каждый из этих министров занимался одним и тем же: он искал точки роста, которые должны были сотворить чудо. 30 лет, 30 министров занимались (и занимаются) ерундой. Ибо чудес не бывает. Вернее, они бывают раз в год на Рождество.

Вчера я и Андрей Илларионов были в Виннице и вели дискуссии в Донецком университете (он переехал в 2014 году в Винницу) и на встрече с местными бизнесменами и экспертами.

Андрей Илларионов вспомнил прекрасную историю о Чили и о “чикагских мальчиках”. Так вот, эти самые “мальчики” принесли Пиночету огромный талмуд, где были описаны реформы, которые нужно сделать. И Пиночет спросил о тех же точках роста. И они ответили: “Мы не знаем. Мы не знаем, потому что этого не знает никто. А если вам кто-нибудь скажет, что знает о них, он лжет”.

Тогда, почти полвека назад, никто не мог даже предположить, что Чили станет четвертым в мире экспортером вина. Так же, как никто не знал, что медь перестанет быть едва ли не единственным драйвером экономики.

Тогда “чикагские мальчики” предложили не точки роста, а конфигурации правил игры и открыли способности для тысяч людей заниматься бизнесом, сотворившим чилийское экономическое чудо.

Если бы они предложили точки роста – страна бы точно проиграла.

К чему я все это веду: достаточно заниматься экономической ерундой. И всем советую просто поразмыслить над этим обычным историческим примером.

И отдельно хочу поблагодарить винничан за хорошие дискуссии!

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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