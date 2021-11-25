 

“Хейли, верни ему телефон”. Джастин Бибер написал жене послание, в которое фаны не поверили

25.11.2021, 20:16, Новости дня
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“Насколько же ты настоящая, и почему ты решила, что я достоин быть твоим мужем? Детка, меня каждый день трясет от любви к тебе”, – написал он в посте и добавил к нему три фото, на которых его жена позирует в джинсах и белом топе.

Подписчики поставили под публикацией больше 2,6 млн лайков, но в части комментариев предположили, что это написал не Джастин, а сама Хейли.

“Хейли, Хейли, давай, сейчас же верни ему телефон”, – прокомментировала ca_m_illle.

“Хейли, тебе лучше прекратить пользоваться аккаунтом Джастина и понять, что эта публикация нам неприятна”, – написала jelena.amor_.

“Хейли, остановись”, – посоветовала memorias_en_fotografias.

“Это не Джастин Бибер постил. Это все сама Хейли пишет”, – оставила свой коммент sweetcrunchyx.

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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Контекст:

Джастин Бибер и Хейли поженились в 2018 году, а через год сыграли повторную свадьбу. Торжество 30 сентября 2019 года проходило на курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Калифорнии в присутствии 154 гостей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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