Подмосковный школьник создал уникального робота-истребителя борщевика

Ученик 6 класса школы из подмосковного села Атепьево Роман Манидин занял третье место в конкурсе Московской области по робототехнике. На соревнованиях он представил свою разработку – робота-истребителя борщевика.

Педагог 12-летнего конкурсанта рассказала, что устройство способно вырывать вредоносное растение с корнем с помощью клешней. В образовавшуюся после этого ямку аппарат заливает специальный химикат, который предотвращает произрастание на этом месте новых плодов борщевика, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.