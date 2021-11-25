 

Подмосковный школьник создал уникального робота-истребителя борщевика

25.11.2021, 20:08, Разное
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Ученик 6 класса школы из подмосковного села Атепьево Роман Манидин занял третье место в конкурсе Московской области по робототехнике. На соревнованиях он представил свою разработку – робота-истребителя борщевика.

Педагог 12-летнего конкурсанта рассказала, что устройство способно вырывать вредоносное растение с корнем с помощью клешней. В образовавшуюся после этого ямку аппарат заливает специальный химикат, который предотвращает произрастание на этом месте новых плодов борщевика, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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