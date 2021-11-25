В Британии предложили закон для борьбы с анонимным троллингом в Сети

Британский парламент рассмотрит законопроект, который призван бороться со злоупотреблениями с анонимных аккаунтов. Депутат-консерватор Шивон Бейли предложила ввести в соцсетях подтвержденные аккаунты и дать возможность пользователям ограничивать взаимодействие с анонимами.

Проект закона направлен на борьбу с кибербуллингом с анонимных аккаунтов. Бейли не ожидает, что закон поможет полностью избавиться от анонимной агрессии, однако она надеется, что он даст пользователям больше возможностей, чтобы решать, с кем взаимодействовать в Сети, передает News and Star.

«Законопроект о проверке, который мы разработали, дает людям возможность верифицировать свои аккаунты – немного похоже на наши синие галочки (подтверждение официальной страницы – прим. ВЗГЛЯД) – предоставляя людям выбор подписываться или давать разрешение подписаться только проверенным учетным записям, отсекая неверифицированные аккаунты. Люди будут знать, кто из пользователей реален, а кто нет. Все просто», – сказала депутат.

«Мы считаем, что это сократит анонимные злоупотребления, хотя и не избавит от них полностью», – говорит Бейли. По ее мнению, такое решение даст пользователям возможность контролировать, что они хотят видеть, а что – нет. Кроме того, это остановит призывы запретить анонимные аккаунты.

При этом пользователи, предоставившие свои настоящие данные, могут общаться под ником или вымышленным именем, говорит она: «Вы можете быть «Рыжей Кошкой», но ваши данные будут известны. Учитывая время, необходимое для идентификации людей, это ускорит судебное преследование и будет сдерживающим фактором для многих, если они будут знать, что их данные сохранены».

Выступая в Палате общин Бейли едва не расплакалась, когда рассказывала о том, как анонимы в соцсетях троллят родителей погибших или умирающих детей.

«Эшли Кейн, отец покойной Азейлии Даймонд Кейн, маленькой девочки, которая умерла от лейкемии – извините, я расстраиваюсь – заставил меня плакать, когда он описал, как троллили ее мать», – передает слова парламентария Stroud News and Journal. «Храбрая женщина, с которой я познакомилась через Instagram, рассказала мне, что, когда ее ребенок умирал, тролли говорили ей убить свою дочь, отключив ее от аппаратов», – продолжила Бейли.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что анонимность в интернете провоцирует беззаконие, поэтому все страны мира идут по пути введения законов, его регламентирующих.