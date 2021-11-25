Синоптик пообещал температуру на 10 градусов теплее нормы в конце ноября

Центральную Россию ожидает потепление в последние выходные ноября: температура воздуха будет выше нормы на 8-10 градусов, а 30 ноября ожидается пик оттепели, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом Восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном, на 8-10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателям полуторамесячной давности. В результате оттепель будет постепенно усиливаться и 30 ноября выйдет на пик, когда столбики термометров в Москве в течение суток будут колебаться от +4 до +6, по области от +2 до +7», – передает ТАСС прогноз синоптика.

По его словам, средняя температура уходящей осени в Центральной РФ пока незначительно превышает многолетнюю статистику, однако в последний день ноября может быть побит и дневной, и ночной рекорд температуры воздуха.

Теплая погода в конце недели будет сопровождаться затяжными и интенсивными дождями с общим количеством осадков до 15-20 мм, что составит около 1/3 от всего месячного объема осадков. Кроме того, ожидается существенное понижение атмосферного давления, которое составит 721 мм рт. ст, что на 25 единиц ниже нормы, добавил Тишковец. «Осень 2021 года закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем», – подчеркнул он.

Ранее Тишковец пообещал москвичам январские морозы в конце ноября.