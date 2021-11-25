 

До конца 2021 года появится Skoda Kodiaq российской сборки

25.11.2021, 19:48, Новости дня
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Чешский автомобильный гигант Skoda намерен до конца текущего года начать выпуск нового кроссовера Skoda Kodiaq на территории России.

В частности, представители бренда анонсировали появление новой генерации модели, которая будет собираться на отечественном заводе. Известно, что локальное производство наладят на заводе, который расположен в Нижнем Новгороде. Напомним, модель имеет три модификации. Новый кроссовер Kodiaq будет доступен с 1,4 и 2,0-литровыми моторами от 125 до 180 л.с.

Минимальная цена чешского кроссовера составит 1,96 миллиона рублей, тогда как топовая комплектация оценена в 2,73 миллиона рублей. Остальные технические параметры новой модели Kodiaq для российского рынка озвучивали несколько ранее.



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