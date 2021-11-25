Компания Toyota готовит к дебюту GR Corolla

Японский автомобильный гигант Toyota готовится к выходу обновленной «заряженной» версии Toyota GR Corolla.

Сообщается, что транспортное средство не будет поставляться на американский рынок, где сосредоточены многочисленные фанаты модели, однако это никак не повлияло на решение разработчиков. Под капотом нового GR Corolla установлен двигатель G16E-GTS с мощностью 268 л.с. Напомним, автомобиль для европейского рынка имеет аналогичную силовую установку.

Производителем ранее озвучено, что официальная премьера транспортного средства ожидается уже в 2022 году. Более точные характеристики и особенности автомобиля пока умалчиваются и не раскрываются японскими разработчиками.