Личное: “Искры через столько лет”

Здесь автор пишет о том, что хотела бы вписать круг потребностей в круг возможностей, но на самом деле она ищет способ растянуть возможности до потребностей = дотянуться щипцами до желаемого.

Чтобы вписать потребности в возможности, надо отказаться от потребностей, для которых у вас не хватает возможностей.

Это очень просто.

Например, вам хочется натуральную шубу, а денег хватает только на синтетический пуховик.

Если вы будете много думать о шубе и представлять ее на себе, значимость шубы вырастет и вам покажется, что без этой шубы вам не стоит жить.

Вам придется придумывать, как бы раздобыть денег, и не к следующей зиме, а сейчас, вам будут приходить в голову идеи, вроде: выпросить у родителей, занять у знакомых, взять кредит в банке, украсть или заняться проституцией. Все варианты плохие, некоторые совсем.

Но есть хороший вариант. Вы должны осознать, что денег на шубу нет и не надо ее хотеть.

Для этого надо представить, как ваше желание мимо границ истощает вас и унижает, насколько оно тянет вас к сливам и косякам, насколько это глупо и жалко, насколько красивей и проще принять ограничение, не чувствуя себя от этого несчастной и убогой.

Если вы в детстве не научились принимать реальные условия и реальные ограничения, учитесь этому сейчас. Надо увидеть круг возможностей и осознать, сколько всего хорошего и приятного заключено внутри этого круга, сколько интересного и полезного вы можете сделать, сколько приятного. И как много энергии вы сливаете в дыру, когда вместо посильных занятий мечтаете о недоступном, о невозможном и пытаетесь правдами и неправдами вылезти из своей шкуры, чтобы дотянуться.

И обязательно теряете то, что имеете.

Давайте посмотрим на примере письма.

liberty_women

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь на разбор моего письма.

История этих отношений тянется уже давно и сейчас я чувствую тупик, не понимаю где выход и что можно сделать, кажется, я застряла в френдзоне с эротическим уклоном

Мне 25 , М. 30.

Познакомились 8 лет назад.

Учились в одном университете, врачи.

Оба работаем, но я только закончила универ и в начале пути, симпатичная, высокая, он тоже.

8 лет назад были отношения в течение 3х лет, сначала была взаимная любовь, жили вместе , но я стала более зависимой, стали ссориться, расставаться, все скатилось в секс-онли, я стала бегать за ним, сливаться, в итоге он меня заблокировал и потом мы 3 года не общались, иногда случайно пересекались в городе.

Весной я добавила его в друзья, он написал и началось общение. У него есть девушка, я вне отношений.

(Парень бросил ее когда-то, но она добилась общения спустя много лет. Нужно правильно описывать ситуацию, чтобы видеть свои возможности. У него есть пара, а она одинока. Одинока, а не “вне отношений”)

Сейчас я вроде как во френдзоне.

Мы переписываемся каждый день, но видимся раз в неделю-две, ходим куда-то.

Последний месяц флирт усилился, темы часто переходят к сексу, особенно, после встречи.

Он начинает писать про то, какая я сексуальная, как он меня хотел, что бы он сделал , ну типо

– Я дома

– Я тоже, уже голый, почти в кровати

– Мм)) я тоже, но без кровати (у меня диван)

– Приходи в мою;)

И дальше все переходит в секс по телефону.

Но при этом в жизни он ничего не делает.

В последний разговор я написала

– ого, по твоему поведению в жизни бы не догадалась , что ты что-то хочешь такое))

– Я боюсь, что после тебе будет плохо, желание это одно, голова другое

( в прошлом в секс-онли я очень хотела в отношения и закатывала сцены)

(На что она побуждает его? На что он ее? Разберите диалог с точки зрения побуждений и остальные диалоги в письме тоже)

Когда мы в этом году начали общаться, я признавалась ему в чувствах, он про свои не сказал, ушел от темы. Но потом стал присылать фото всех записок, что я ему писала за время отношений, всех открыток и фотографий, вроде бы показывая как много это все для него значило, но о чувствах все равно не сказал. Сначала я решила, что это что-то значит, теперь думаю, что это больше приятные воспоминания, чем что-то реальное.

Сейчас такая ситуация, что после очередной сексуальной переписки мне стало очень тяжело на душе.

Я знаю, что он нормально ко мне относится + говорит, что он ‘просто безумно меня хочет даже после стольких лет ‘ и все тому подобное. Ну то есть это какая-то дружба с немного эротическим контекстом. Дружбой считаю, потому что много обсуждаем, в т.ч по медицине, помогаем друг другу.

Но очевидно, что он боится моих щипцов, и не зря, тк я тоже понимаю, что они будут.

Так просто перестать общаться я не могу, это будет странно. Но и как отойти от этого сексуального контекста , от которого я себя плохо чувствую, не понимаю. Дело же не только в том, что он мне это пишет и шлет фотографии, но и в том, что мне самой это нравится. Только я то хочу отношений и любви, и мое желание сильно больше того, что мне дают.

Читала пост про то, что нужно вписать потребности в возможности.

Но как это сделать, если есть сексуальный контекст, а я хочу отношений. Общаться мы вряд ли перестанем, но как сделать этот формат нормальным, чтобы мне не было неприятно, я не знаю.

Вчера была встреча, потом очередная переписка.

В конце я уже вообще не понимала зачем я это делаю, но старалась доиграть до конца.

Он спросил, все ли хорошо, я честно сказала, что мне неприятно, объяснила, что понимаю, что у нас разные желания и отношения к этому. Обсудили, но в процессе он опять стал писать, что его даже такие разговоры заводят, что как прикольно, что искры есть через столько лет и тд

Я уже не знала, что отвечать и так и сказала

Было поздно, он ушел спать.

Утром извинился, сказал, что перегнул

Я не ответила

Он спросил – все хорошо?

Я ответила – да

Он – ок

Ощущение, что получились какие-то щипцы, но как же мне правильно себя вести:(

Надеюсь, что мое письмо будет полезным для разбора и вы и комментаторы подскажут выход.

(Выход у нее там же, где и вход. Надо отказаться от своих глупых хочу и перестать сливаться, сократить общение с этим мужчиной, а интимные переписки просто прервать без объяснений. Но нет, она будет изо всех сил держаться за это, тянуть щипцами из него что-то, поэтому потеряет много времени, сил, будет дурнеть и чахнуть, глаза ее станут пустыми и несчастными, она не сможет понравиться никому)

Спасибо !