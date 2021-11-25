“Давай, жги. Твое время пришло”, Певица Viktoria засветила пышный бюст в блузке с глубоким декольте

Артистка сообщила, что дала еще одно интервью о своем конфликте с певицей Славой Каминской, вместе с которой выступала в составе группы “НеАнгелы”.

“Давай, жги. Твое время пришло”, – отреагировали поклонники.

“Ну перебор уже с этими передачами! Одно и то же по сотому кругу”, – возмутились пользователи сети.

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Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

Контекст:

Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство.

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