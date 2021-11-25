 

Аэропорт Черкассы после трех лет перерыва снова сертифицирован – ОГА

25.11.2021, 19:22, Новости дня
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Сертификация возобновлена после трех лет перерыва, документ будет действителен до 24 ноября 2024 года.

“Мы возвращаем Черкасский аэропорт на карту аэропортов мира. Первый важный шаг для этого сделан. Наш аэропорт снова сертифицирован – после трех лет перерыва. А значит, отвечает требованиям законодательства о гражданской авиации и пригоден к эксплуатации воздушных судов”, – заявил Скичко в Facebook.

Он добавил, что власти уже подали документы на ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

https://www.facebook.com/AleksandrSkichko/posts/10226621268094585

Контекст:

Аэропорт Черкассы получил статус международного в 2009 году, но использовался в основном для внутренних рейсов. Имеет единую взлетно-посадочную полосу, которая по мощности является третьей в Украине после аэропортов Киев и Борисполь.

Из-за проблем с финансированием в 1997 году аэропорт временно прекратил принимать самолеты, а окончательно был закрыт в 2001 году.

В 2007 году аэропорт получил новый сертификат и возобновил работу. До 2009 года проводилась реконструкция взлетной полосы и аэровокзала. В 2018 году начался новый ремонт взлетно-посадочной полосы.

Скичко в июле 2021 года заявлял, что аэропорт возобновит работу в 2021 году.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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