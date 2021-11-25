“УДАР Виталия Кличко” предложил сдерживать агрессию России демонстрацией решительности и укреплением оборонного сектора

“УДАР Виталия Кличко” уверен: демонстрация Украиной решимости и способности защитить свои территории – самый главный фактор в сдерживании вооруженной агрессии России. Что должна немедленно сделать украинская власть? Усилить взаимодействие Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. Призвать международных партнеров к проведению на территории Украины многоцелевых военных учений. Задействовать механизмы ООН по урегулированию ситуации на границах Украины. Активизировать переговоры с международными партнерами, которые публично поддерживают оказание военной помощи Украине, в частности с Канадой и Швецией”, – предложил Палатный.

Он добавил, что эксперты “УДАРа” предлагают сделать совместные военные учения с НАТО на территории Украины непрерывными, а стандарты НАТО должны неукоснительно соблюдаться при модернизации армии, реформе спецслужб и полиции. По мнению Палатного, в нынешних условиях центральная власть в координации с местными властями должна инициировать проведение регулярных сборов и учений подразделений территориальной обороны, а также усилить их взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил для охраны государственной границы Украины с Россией и Беларусью.

“Россия стремится всеми возможными инструментами дестабилизировать и напугать Украину. И в то же время российские пропагандисты активно муссируют тезис о том, что дестабилизации в стране не избежать, если мы будем продолжать путь в НАТО и ЕС. Нам не нужен “экспорт хаоса”. Нельзя позволить агрессору посеять сомнения по поводу евроатлантического будущего Украины. Никакого компромисса! НАТО и ЕС – не только наш прагматичный выбор. Это цивилизационная парадигма, которая является органичной для дальнейшего успешного развития Украины. Мы уверены в своем выборе. Но сегодня нам очень нужна поддержка международных партнеров”, – заявил политик.

Палатный обратился к лидерам стран Запада с призывом “принять адекватные политико-дипломатические и экономические меры по противостоянию деструктивным действиям агрессора”.

Болезненным ударом по российской экономике, который мог бы остановить намерения РФ дестабилизировать ситуацию, может стать новый пакет санкций, убежден он.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

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