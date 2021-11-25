Во Франции аннулируют COVID-сертификаты тем, кто за два месяца не сделает ревакцинацию

Глава минздрава Франции сообщил, что ревакцинация всего взрослого населения страны начнется в субботу, 27 ноября. Тем, кто не успеет сделать ее до 15 января 2022 года, аннулируют сертификаты, подтверждающие вакцинацию от COVID-19.

“У людей будет два месяца для получения [бустерной] дозы вакцины. К [15 января] у большинства пройдет от пяти до семи месяцев с момента прохождения полного курса вакцинации”, – сказал Веран.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 21 июля 2021 года наличие ковидного паспорта во Франции обязательно для посещения культурных мероприятий и заведений – музеев, кинотеатров, ярмарок.

По данным французского минздрава, в стране к 25 ноября подтвердили более 7,4 млн случаев COVID-19.

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